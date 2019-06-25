2019-06-25T07:04:53+03:00
Происшествия

Под Томском задержали парня, который ловил рыбу, занесенную в Красную книгу

Ущерб от его рыбалки оценили в 25 тысяч рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вот так рыбалка может обернуться уголовным деломВот так рыбалка может обернуться уголовным деломФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские задержали подозреваемого в незаконном вылове рыб особо ценных пород, занесенных в российскую Красную книгу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, 32-летний мужчина рыбачил на реке Чулым, в районе села Батурино. На лодке он заплыл на середину реки, закинул удочки и выловил сибирского осетра и стерлядь. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Томской области и страны, составил более 25 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) сохраняемым международными договорами Российской Федерации». Суд решит, что делать с нарушителем: выписать штраф или лишить свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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