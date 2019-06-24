В шести томских медкомпаниях прошли обыски ФСБ и СКР

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-24T13:09:21+03:00

Суть в том, что организации вступили в картельный сговор для того, чтобы выигрывать госконтракты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски в шести томских медицинских компаниях в рамках расследования уголовного дела о картельном сговоре.

Об этом агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщил информированный источник в понедельник.

Он уточнил, что обыски прошли в ООО "ТИС", ООО" Оптима", ООО "МК ТИС", ООО "ЦДМ", ООО "Мед-Альянс" и ООО "Интер-Мед".

Суть в том, что организации вступили в картельный сговор для того, чтобы выигрывать госконтракты. За несколько лет фигурантам удалось победить в 140 аукционах на поставку оборудования в медучреждения Томской области на сумму более 1 млрд рублей.

Они создавали видимость конкурентных торгов и так добивались минимального снижения первоначальной цены на поставку медицинского оборудования.

По данным источника, следствие подозревает, что в сговоре также участвовали и сотрудники Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации Томской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.178 УК РФ - ограничение конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU