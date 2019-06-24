В Томске во второй раз пройдёт всемирный фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-24T12:33:49+03:00

В этом году самый масштабный просмотр короткометражек под открытым небом

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В субботу, 29 июня, в 20:00, у главной сцены на Новособорной площади пройдет Фестиваль уличного кино. Его организаторы Администрация города Томска, Дом культуры «Томский перекресток», продюсерская команда CAST production.

Жители и гости города смогут посмотреть лучшие отечественные короткометражки молодых режиссёров за минувший год и проголосовать за понравившиеся картины светом фонариков. Организаторы просят томичей взять с собой теплые пледы и зонты.

Напомним, фестиваль под открытым небом впервые состоялся в Томске год назад 1 сентября. В этом году самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире проходит в России с 12 июня по 12 сентября. Его примут более 1000 городов страны. Главные роли в короткометражках сыграли Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль, Алексей Серебряков и другие известные актёры.

Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU