В Томске во второй раз пройдёт всемирный фестиваль уличного кино
В субботу, 29 июня, в 20:00, у главной сцены на Новособорной площади пройдет Фестиваль уличного кино. Его организаторы Администрация города Томска, Дом культуры «Томский перекресток», продюсерская команда CAST production.
Жители и гости города смогут посмотреть лучшие отечественные короткометражки молодых режиссёров за минувший год и проголосовать за понравившиеся картины светом фонариков. Организаторы просят томичей взять с собой теплые пледы и зонты.
Напомним, фестиваль под открытым небом впервые состоялся в Томске год назад 1 сентября. В этом году самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире проходит в России с 12 июня по 12 сентября. Его примут более 1000 городов страны. Главные роли в короткометражках сыграли Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль, Алексей Серебряков и другие известные актёры.
Вход на мероприятие свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU