Улицы и дома, которых уже нет в Томске, покажут на новой выставке

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-24T12:04:12+03:00

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Выставка томских художников Тамары и Юрия Федоровых откроется в Российско-немецком доме 27 июня в 18:00. Ее организаторы Grand Gallery Group и Российско-немецкий дом.

На полотнах художников посетители увидят улицы и архитектурные строения старого Томска, многих из которых уже нет. В программе исторические зарисовки искусствоведа Евтихиевой Ирины Александровны, которая расскажет интересные факты о старом Томске, о домах и улицах, изображённых на картинах.

На открытии выставки гостей ожидают фуршет от кафе «Марсель», сувениры от томской компании НаПодарки.ру с репродукциями художников Фёдоровых с их автографами, а также приятная музыка и общение с художниками и интересными людьми. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU