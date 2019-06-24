На аллее прямо в центре города томич обнаружил скопление клещей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-24T11:24:26+03:00

Клещи в центре Томска. Томич Евгений Евдокимов выложил в соцсети видео, как клещи в немалом количестве ползают по аллее на проспекте КироваВКонтакте

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Томич Евгений Евдокимов выложил в соцсети в группу "Живого ТВ" видео, как клещи в немалом количестве ползают по аллее на проспекте Кирова. Это практически центр города, здесь нет густых зарослей и лесополосы, только парковая зона. Здесь отдыхает и прогуливается множество горожан, в том числе, мамы с колясками. Справа от аллеи – автодорога. Слева – трамвайные пути. Откуда взяться клещам в этом месте – вопрос. Его мы задали специалистам Роспотребнадзора

- Клещей могли принести животные. Очень много случаев, когда и на обработанные территории бурундуки, белки и даже птицы приносят мелких насекомых. В данном случае это могли быть голуби, - прокомментировал Андрей Рудиков, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Томской области.

Была ли данная территория обработана от клещей – мы сделали запрос в администрацию города Томска и ждем ответа. Данные о том, какие места в Томске будут обработаны, публиковали ранее.

В то же время, под видео появились комментарии, что, возможно, это не клещи, а тля, которая кормится на хвойных. В свою очередь, специалисты Управления Роспотребнадзора сказали, что проверят эту аллею и выяснят, что это за клещи.

Добавим, что в Томской области в период с 13 по 19 июня было зарегистрировано 3969 обращений граждан с присасыванием клещей, среди которых 806 детей. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в городе Томске - 3069 и 633 обращений соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU