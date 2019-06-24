В Лагерном саду Томска началась установка гранитных плит

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-24T08:04:34+03:00

Курган скоро отреставрируют и его вновь можно будет посещать

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На кургане мемориала боевой и трудовой славы томичей уже установлены бордюрные камни из гранита, залита бетоном верхняя площадка комплекса. Теперь подрядчик, компания «Интерстрой», приступил к обустройству гранитных плит.

Эти работы выполняются за счет внебюджетных средств и станут подарком городу от бизнеса к 75-летию Победы, - отметили в пресс-службе мэрии. Как рассказал представитель компании-подрядчика, завершить ремонт кургана планируется до конца июля. Никаких принципиальных изменений во внешнем виде не предполагается, единственное, в парковой зоне обустраивают поручни вдоль пандусов. Кроме того, разработчики проекта предложили заменить несущие конструкции стел, облицевать их полированным гранитом, пополнить списки имен томских героев. В это же время авторы проекта предложили ремонт монумента, ступеней, бордюров на кургане и модернизацию системы освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU