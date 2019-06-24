Томичи могут пройти обучающую программу для предпринимателей

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-24T06:58:42+03:00

Желающим открыть свое дело расскажут, с чего начать Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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Бизнесменов и желающих открыть свое дело приглашают на обучающую программу «4 шага на пути к успешному бизнесу»

28 и 29 июня с 10.00 до 17.30 на площадке «Точка кипения» (пр. Ленина, 26, 2 этаж) для томичей будут организованы занятия в рамках бесплатной обучающей программы

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке:https://leader-id.ru/event/22407/.

Дополнительная информация: 8(3822) 93-75-18, сот.: +7 (952)-162-20-97 (Татьяна), почту gcp@expertumgroup.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU