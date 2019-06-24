Прожив по соседству 30 лет, сельчане из Томской области не поделили земельный участок

СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-24T06:45:46+03:00

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Жители села Александровское вступили в судебные тяжбы из-за маленького участка земли. Как сообщили пресс-служба УФССП России по Томской области, хозяйка одной из усадеб потребовала сместить соседский гараж на 62 см. Суд удовлетворил ее иск, однако, сосед не торопился со сносом.

Сперва он проигнорировал отведенный законом срок в 5 дней за что был оштрафован на 5 тысяч рублей. Только после серии штрафов, когда сумма взысканий достигла 20 тысяч рублей, должник «сдался»: нанял технику и переместил гараж на требуемое расстояние. Кроме того, он оплатил все штрафы, наложенные в процессе работы над его исполнительным производством.

ИСТОЧНИК KP.RU