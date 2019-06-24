В Томске на Богашевском тракте расширят дорогу до 6 полос

СЕГОДНЯ 06:31 2019-06-24T06:31:41+03:00

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В 2019 году планируют завершить строительство дороги на Богашевском тракте с расширением до 6 полос движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подрядчиком выступает областное ДРСУ, с которым заключается муниципальный контракт на сумму 596, 4 млн рублей. Протяженность этого участка составит 1300 м - от жилого дома по ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20 до автодорожного путепровода, построенного в 2018 году. Также подрядчику предстоит установить буронабивные сваи автодорожного тоннеля и осуществить вынос коммуникаций «РЖД».

Новая часть дороги будет строиться с правой стороны Богашевского тракта по направлению Томск-Аэропорт, не затрагивая территорию особо охраняемой природной зоны. В этом створе планируется снос зеленых насаждений. Как и в прошлом году, полученную древесину передадут нуждающимся жителям Томска. Заявки сейчас собирают районные администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU