3 тысячи выпускников соберутся на общегородской бал на Новособорной

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-21T13:02:58+03:00

Городские власти надеются, что такой выпускной бал станет традицией. Фото: мэрия Томска

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Общегородской выпускной бал пройдет впервые в Томске в последний день июня.

«30 июня в 16.00 в переулке Томском под «звездным небом», в рамках Дня молодежи, пройдет общегородской праздник в честь выпускников 11 классов. В мероприятии примут участие около 3 тысяч выпускников томских школ, гимназий и лицеев», - сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что в программе молодежь ждут поздравления от мэра Томска и ректоров томских вузов, награждение выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов, разные конкурсы и концерт.

«Надеюсь, что общегородской выпускной станет для нашего молодежного города доброй традицией, - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Вход на площадку выпускного будет осуществляться по специальным браслетам.

В 20.00 на центральной сцене пл. Новособорной для выпускников состоится концертная программа с участием приглашённой «звезды» и дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU