3 тысячи выпускников соберутся на общегородской бал на Новособорной
Общегородской выпускной бал пройдет впервые в Томске в последний день июня.
«30 июня в 16.00 в переулке Томском под «звездным небом», в рамках Дня молодежи, пройдет общегородской праздник в честь выпускников 11 классов. В мероприятии примут участие около 3 тысяч выпускников томских школ, гимназий и лицеев», - сообщила пресс-служба городской администрации.
В мэрии уточнили, что в программе молодежь ждут поздравления от мэра Томска и ректоров томских вузов, награждение выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов, разные конкурсы и концерт.
«Надеюсь, что общегородской выпускной станет для нашего молодежного города доброй традицией, - отметил мэр Томска Иван Кляйн.
Вход на площадку выпускного будет осуществляться по специальным браслетам.
В 20.00 на центральной сцене пл. Новособорной для выпускников состоится концертная программа с участием приглашённой «звезды» и дискотека.
ИСТОЧНИК KP.RU