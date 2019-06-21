Вожатые все лето будут работать с детьми во дворах Томска
С 24 июня в Томске стартует новый летний сезон проекта «Городское лето». «Педагогический студенческий отряд в период летних каникул занимается с маленькими томичами во дворах отдаленных и спальных районов города, проводя развлекательные и познавательные программы», - пояснили суть идеи в мэрии областного центра.
Известно, что в этом году игровые программы будут посвящены Году театра. Первая смена пройдет с 24 июня по 5 июля. Вожатые «Городского лета» будут работать на 10 площадках по следующим адресам:
Калужская 17/2,
Нефтяная, 13,
Ленская, 51,
пер. Красный, 4,
Нарановича, 10,
Ивановского, 22,
С. Лазо 27/1,
Иркутский, 27/1,
Льва Толстого, 38б,
Сибирская, 33.
ИСТОЧНИК KP.RU