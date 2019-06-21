Вожатые все лето будут работать с детьми во дворах Томска

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-21T12:51:05+03:00

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С 24 июня в Томске стартует новый летний сезон проекта «Городское лето». «Педагогический студенческий отряд в период летних каникул занимается с маленькими томичами во дворах отдаленных и спальных районов города, проводя развлекательные и познавательные программы», - пояснили суть идеи в мэрии областного центра.

Известно, что в этом году игровые программы будут посвящены Году театра. Первая смена пройдет с 24 июня по 5 июля. Вожатые «Городского лета» будут работать на 10 площадках по следующим адресам:

Калужская 17/2,

Нефтяная, 13,

Ленская, 51,

пер. Красный, 4,

Нарановича, 10,

Ивановского, 22,

С. Лазо 27/1,

Иркутский, 27/1,

Льва Толстого, 38б,

Сибирская, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU