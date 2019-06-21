Две девочки-подростка пострадали в ДТП в Томске за сутки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-21T09:48:10+03:00

Одно из мест происшествий. Фото: ГИБДД по ТО

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Госавтоинстпекция по Томской области сообщили о травмировании двух несовершеннолетних девочек после аварий в Томске. Оба ДТП с участием юных пассажирок произошли в четверг, 20 июня.

Первое из происшествий случилось в 10.15 на перекрестке Фрунзе-Киевская, где столкнулись два автомобиля «Шевроле».

«Chevrolet GMT под управлением 51-летнего водителя выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Captiva. В результате происшествия 12-летняя девочка-пассажир второго авто доставлена в медицинское учреждение», - сообщили стражи порядка.

Второе ДТП лучилось на улице Дальне-Ключевская, 66. Там столкнулись сразу три машины.

«По предварительной информации, 20-летний водитель Toyota Mark II утратил контроль над управлением транспортным средством, в результате чего, автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Nissan unny, а после - с автомобилем Toyota Hilux», - отметили в ГИБДД.

33-летний водитель и 15-летняя девочка – пассажир автомобиля Nissan с травмами доставлены в больницу.

Обе пострадавшие в ДТП девочки были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU