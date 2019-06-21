2019-06-21T09:24:23+03:00
Недвижимость

У БКЗ в центре Томска установят три видеоэкрана

Подрядчик рассказал о ходе реконструкции набережной Ушайки
Татьяна Щукина
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Площадка будет хорошо приспособлена для проведения массовых мероприятий. Фото: Администрация ТОПлощадка будет хорошо приспособлена для проведения массовых мероприятий. Фото: Администрация ТО
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Замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто проинспектировал темпы реконструкции набережной Ушайки, которая является частью приоритетного регионального проекта «Томские набережные».

Представитель группы компаний «Гранит» из Санкт-Петербурга Артем Котов сообщил, что в течение зимы подрядчик выполнил трибуны, облицовку смотровой площадки за Большим концертным залом, установил часть архитектурных форм, начал прокладывать внутренние инженерные сети. Завершить объект планируется к концу лета - началу осени.

«Немаловажно продумать использование площадки, — отметил Паршуто. — Недопустимо, чтобы она пустовала, поэтому мы должны создать все условия, чтобы это пространство было востребовано томичами».

В частности, для массовых музыкальных мероприятий здесь планируется установить три видеоэкрана и акустическую систему.

Как пояснили в администрации Томской области, также в этом году ГК «Гранит» проведет капитальный ремонт тротуара на отрезке от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург и уложит покрытие у Иверской часовни и памятника Ленину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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