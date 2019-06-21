Работу томских автобусов и троллейбусов продлят из-за акции «Свеча памяти»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-21T08:51:24+03:00

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Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Томске в ночь с 21 на 22 июня.

В 23.30 на площади Новособорной у мемориала «Слава воину-победителю» соберутся тысячи томичей, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

В 24.00 будет объявлена минута молчания. Затем собравшиеся зажгут свечи, которые участникам акции раздадут заранее, - об этом сообщили в мэрии Томска.

В горадминстрации уточнили, что в связи с акцией будет временно изменена схема движения транспорта. Так, с 23.30 21 июня до 00.15 22 июня - будет прекращено движение транспорта по участку пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова, по пер.Спортивному от ул. Советской до пр. Ленина, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер.Спортивный, на пересечении пр. Ленина с Московским трактом, с ул. Герцена и с ул. Карташова.

«Кроме того, для удобства участников акции будет продлена работа общественного транспорта. От остановки «пл. Новособорная» горожане смогут уехать до 1.00», - пообещали в мэрии.

Известно, что в рамках акции «Свеча памяти» будет зажжено 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU