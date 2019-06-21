2019-06-21T07:43:53+03:00
Общество

Томич пригрозил сжечь свои КамАЗы, узнав, что их забирают приставы

Пристав уговорила должника не бузить, предупредив об административной ответственности
Татьяна Щукина
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Приставы привыкли сталкиваться с экспрессивным поведением должниковПриставы привыкли сталкиваться с экспрессивным поведением должниковФото: "КП" Архив
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Житель Томской области тяжело пережил арест своей тяжелой техники из-за долгов перед деловым партнером.

«Предприниматели, занимающиеся доставкой пиломатериалов, задолжали по договору подряда коммерческой организации более 1 млн. рублей. После частичного погашения долга одним из партнеров сумма уменьшилась до 600 тыс. рублей. Сотрудники отдела судебных приставов выяснили, что второй должник имеет в собственности 8 автомобилей, в основном – тяжелую грузовую технику - и выехали к должнику для ареста его автотранспорта», - рассказали предысторию в пресс-службе УФССП по Томской области.

На территории предприятия опись двух обнаруженных машин шла мирно, пока не явился сам должник. Он стал угрожать облить КамАЗы бензином и поджечь их. Пристав объяснила экспрессивному предпринимателю, что за воспрепятствование ее деятельности он будет привлечен к административной ответственности и вызвала наряд полиции. После этих действий гражданин убедился в бесполезности своего поведения.

Имущество было изъято и передано на хранение взыскателю. Как пояснили в региональном УФССП, если в установленный срок долг не будет погашен, КамАЗы направят на оценку, а впоследствии – на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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