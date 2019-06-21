2019-06-21T07:17:36+03:00
Недвижимость

Часть Иркутского в Томске перекроют на 2 дня из-за ремонта теплосетей

Татьяна Щукина
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Горожан просят выбирать объездные путиГорожан просят выбирать объездные путиФото: Олег УКЛАДОВ
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В пятницу, 21 июня, после 22 часов будет закрыт для движения транспорта участок Тркутского тракта от улицы Рабочая до улицы Суворова. Ограничение продлится до утра воскресенья, 23 июня.

Известно, что в указанном районе будет производиться ремонт теплосетей: компания «ТомскРТС» намерена заменить переход теплосетей под проезжей частью.

Кроме того, в пятницу из-за ремонта будет ограничено движение в Ленинском районе.

«С 8 до 24 часов 21 июня движение транспорта с перекрытием одной полосы будет затруднено по ул. 2-я Усть-Киргизка от дома № 2 до дома № 27. Здесь бригады ООО «СибСпецСтрой» выполнят работы по прокладке сетей водопровода методом горизонтально-направленного бурения. С 4 до 6 часов и с 10 до 12 часов 21 июня движение транспорта с перекрытием одной стороны будет ограничено по ул. Смирнова от дома № 43 стр.1 до АЗС по пр. Мира, 35 и от дома № 33 до дома № 37. Здесь ФБУ «Томский ЦСМ» будут организованы работы по поверке системы «Автоураган ВСМ2»», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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