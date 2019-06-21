2019-06-21T06:31:15+03:00
Недвижимость

Пешеходная зона для инвалидов появится на Мокрушина в Томске

Работы планируется завершить уже к осени 2019 года
Татьяна Щукина
Поделиться:
Проект ранее победил в рейтинговом голосовании, проведенном среди томичей. Фото: мэрия ТомскаПроект ранее победил в рейтинговом голосовании, проведенном среди томичей. Фото: мэрия Томска
Изменить размер текста:

В Кировском районе продолжается обустройство пешеходной зоны для маломобильных горожан. Работы производит компания «Градстрой» с учетом предложений томского отделения Всероссийского общества инвалидов.

«Подрядчик городской администрации благоустраивает внутриквартальный проезд от ул. Мокрушина, 16 до ул. Мокрушина, 20/3. К осени тут появится современная пешеходная зона с тротуарами, лестницами, поручнями и сходами», - сообщили детали проекта в мэрии Томска.

В горадминистрации отметили, что строители уже подготовили основание и выставила бордюры для будущей пешеходной лестницы с пандусом почти на 200 м, также на площади в 400 кв. м здесь обустроят газон. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Актуальность работ обусловлена тем, что в районе находятся областной центр социального обслуживания населения. Как рассказала его директор Нина Орешкина, что клиентами учреждения являются более 2 тыс. томичей, и все они – маломобильные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две девочки-подростка пострадали в ДТП в Томске за сутки
У БКЗ в центре Томска установят три видеоэкрана
Работу томских автобусов и троллейбусов продлят из-за акции «Свеча памяти»
Томич пригрозил сжечь свои КамАЗы, узнав, что их забирают приставы
Часть Иркутского в Томске перекроют на 2 дня из-за ремонта теплосетей
Семейная пара из Томска обвиняется в обмане дольщиков на 250 млн рублей
Три томички обналичили почти 700 миллионов рублей
Путин лучше всех сдал ЕГЭ в Томской области, набрав 300 баллов
В Томске стартовал основной этап приемной кампании в вузы
«Черного» кредитора из Томска вывели на чистую воду
В Томске поймали водителя маршрутки, лишенного прав управления
Из-за чужого кредита томичку не пустили отдыхать в Турцию
Накануне Дня памяти и скорби полковник из Томской области рассказал росгвардейцам о войне
Хозяин расстрелял своего гостя в Томской области
В Томске эксперты обнаружили 5 недобросовестных производителей молочки
С начала года 11 томичей умерли от употребления наркотиков
Опасный рецидивист вышел на свободу и убил томича
Как уберечь велосипед от воров – советы томских полицейских
Северчанин убил своего деда и его жену, чтобы завладеть их имуществом