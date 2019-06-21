Пешеходная зона для инвалидов появится на Мокрушина в Томске

СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-21T06:31:15+03:00

Работы планируется завершить уже к осени 2019 года

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В Кировском районе продолжается обустройство пешеходной зоны для маломобильных горожан. Работы производит компания «Градстрой» с учетом предложений томского отделения Всероссийского общества инвалидов.

«Подрядчик городской администрации благоустраивает внутриквартальный проезд от ул. Мокрушина, 16 до ул. Мокрушина, 20/3. К осени тут появится современная пешеходная зона с тротуарами, лестницами, поручнями и сходами», - сообщили детали проекта в мэрии Томска.

В горадминистрации отметили, что строители уже подготовили основание и выставила бордюры для будущей пешеходной лестницы с пандусом почти на 200 м, также на площади в 400 кв. м здесь обустроят газон. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Актуальность работ обусловлена тем, что в районе находятся областной центр социального обслуживания населения. Как рассказала его директор Нина Орешкина, что клиентами учреждения являются более 2 тыс. томичей, и все они – маломобильные.

ИСТОЧНИК KP.RU