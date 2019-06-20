Три томички обналичили почти 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-20T12:29:40+03:00

Теперь компания может сесть на 7 лет в тюрьму

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Заведено уголовное дело в отношении трех томичек, обвиняемых в том, что они за восемь лет обналичили более 690 миллионов рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, женщины проводили незаконные банковские операции на протяжении восьми лет, с 2010 по 2018 год. Они успели обналичить более 690 миллионов рублей. В деятельности по выводу денежных средств из легального оборота было задействовано более 20 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц.

На всех трех возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности» и «Незаконное образование юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору». За это обвиняемым грозит до 7 лет за решеткой.

Тем не менее, свою вину томички не признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU