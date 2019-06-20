В Томске стартовал основной этап приемной кампании в вузы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-20T08:58:31+03:00

В этом году сократилось количество бюджетных мест для заочников

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20 июня университеты Томска открыли прием заявлений от абитуриентов. В этом году у всех вузов одно общее изменение – сокращение бюджетных мест для заочников по ряду специальностей.

Принципиальное отличие приемной кампании 2019 года связано со сферой целевого обучения. Нововведение продиктовано изменениями в ФЗ «Об образовании» и Положении о целевом обучении. Теперь университет не заключает договоры о целевом приеме с организациями – это должны сделать непосредственно сами абитуриенты. Принеся соответствующие документы в приемную комиссию, они будут участвовать в конкурсе на выделенные квоты. Обязательным условием таких договоров является трудоустройство выпускников после окончания университета.

Что касается Томского государственного университета, точные сроки приема документов для поступления таковы:

На обучение по программам бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения – с 20 июня по 26 июля, для иностранных граждан и сдающих творческие или традиционные вступительные испытания – по 10 июля. На заочную форму обучения в бакалавриат и специалитет документы будут приниматься с 5 по 28 августа. В магистратуру на все формы обучения прием документов начался 1 апреля и закончится 12 августа. Сроки приема документов для поступления в аспирантуру ТГУ – по 14 августа.

В других томских вузах сроки примерны те же самые.

ИСТОЧНИК KP.RU