«Черного» кредитора из Томска вывели на чистую воду

СЕГОДНЯ 08:24 2019-06-20T08:47:01+03:00

Клиент не только рискует переплатить по займу из-за завышенных процентов, но и лишиться своего имущества. Фото: Иван МАКЕЕВ

Клиенты и не догадывались, что кроется за названием этой организации

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Нелегальный кредитор обнаружен и ликвидирован в Томской области. Об этом случае сообщает пресс-служба «белого дома».

В первом квартале 2019 года специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили в Томской области одного нелегального кредитора. Организация незаконно использовала в своем названии словосочетание «микрокредитная компания».

Эта организация была исключена из госреестра микрофинансовых организаций, но не изменила свое наименование. Заемщики же были в неведении, что обратились к недобросовестной компании.

- Обращаясь к «черным кредиторам», клиент не только рискует переплатить по займу из-за завышенных процентов, но и лишиться своего имущества, ведь нелегалы используют незаконные методы взыскания долгов, — пояснила управляющий Отделением Томск Сибирского ГУ Банка России Любовь Табольжина.

Чтобы самостоятельно проверить законный статус кредитора, необходимо найти компанию на сайте Банка России в справочниках и реестрах участников финансового рынка. Если ее там нет, то это «черный кредитор».

О нем нужно сообщить в Банк России.

ИСТОЧНИК KP.RU