В Томске поймали водителя маршрутки, лишенного прав управления

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-20T07:52:34+03:00

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Во время очередного патрулирования батальон дорожно-патрульной службы задержал водителя автобуса, у которого не было прав.

Его маршрутку остановили в районе дома на Иркутском тракте, 226. Данное транспортное средство - ПАЗ-32054 двигалось без включенных фар ближнего света, нарушая правила. При проверке документов выяснилось, что водитель автобуса ограничен в праве управления транспортными средствами, на основании статьи 17.17 КоАП РФ в 2017 году, и по решению суда лишен права управления сроком на один месяц. При этом, 52-летний мужчина продолжал возить пассажиров, как ни в чем не бывало.

Теперь водителю светит либо штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU