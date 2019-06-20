Из-за чужого кредита томичку не пустили отдыхать в Турцию

СЕГОДНЯ 07:38 2019-06-20T07:39:01+03:00

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С Жительницей Стрежевого произошел неприятный случай в аэропорту. Ей не разрешили вылететь в Турцию из-за того, что она оказалась поручителем по неоплаченному кредиту.

Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Ее родственница взяла 1,5 млн рублей в банке, а в поручители взяла нашу героиню. Вскоре заемщица не смогла выполнять свои обязательств и тогда это пришлось делать гаранту.

Спустя несколько месяцев поручитель купила путевки для всей семьи в Турцию. При этом она не только знала об обязанности оплачивать долг, но и исполняла, т.к. судебные приставы обратили взыскание на ее заработную плату. На момент приобретения путевок задолженность снизилась до 500 тысяч рублей. Дополнительно около 120 тысяч рублей составил исполнительский сбор (денежное взыскание за неуплату долга в добровольный срок).

Ошибочно посчитав, что ограничение на выезд на нее не распространяется из-за ежемесячной оплаты долга, женщина опрометчиво купила путевки. В международном аэропорту Толмачево она не прошла регистрацию: семья уехала на отдых без нее. Уже на следующий день гражданка полностью оплатила задолженность. Однако ограничение на выезд снимается не с момента вынесения постановления об отмене, а после поступления информации в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России. Для этого необходимо время, которое для должника оказалось решающим, так как поездка намечалась всего на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU