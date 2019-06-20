Накануне Дня памяти и скорби полковник из Томской области рассказал росгвардейцам о войне

СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-20T06:39:33+03:00

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Павел Васильевич встретил гостей, что называется, «при полном параде» и в хорошем расположении духа, читал стихи о войне, рассказывал об интересных и значимых событиях в его жизни, столь непростой, но такой интересной.

Павел Васильевич Соболев-ветеран Великой Отечественной войны, участник войны с Японией, почетный ветеран Отдела внутренних дел и внутренних войск МВД России по Томской области, чьи заслуги в обучении и воспитании молодого поколения военнослужащих Северского соединения сложно переоценить. Его судьба сложилась так же, как судьбы многих его сверстников того поколения. Голодное детство и труд наравне со взрослыми, участие в войне с фашисткой Германией и ее союзницей-милитаристской Японией, а затем восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Рос Павел в бедной крестьянской семье, в которой было восемь детей.

Проводив в 1942 году последнего брата на фронт, пятнадцатилетний подросток все заботы по содержанию семьи взвалил на себя: научился пахать, косить, вручную молотить зерно, метать стога сена и соломы, в составе обоза, предназначенного для нужд фронта, принимал участие в погрузке товарных вагонов-носил семидесятикиллограмовые мешки с грузом.

21 ноября призывник Соболев отправился в Ленинград защищать Родину в составе 52-го стрелкового полка 23-ей стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР. С первых дней молодой солдат начал познавать азы тактики действий в боевой обстановке, учиться стрелять и одновременно нести службу по охране объектов. Весной 1945 года поступил приказ о погрузке подразделений полка и следовании эшелона на Дальний Восток. День Победы солдат Соболев встретил по пути следования эшелона. На станциях народ ликовал, все праздновали окончание войны. "На сердце, - вспоминает Павел Васильевич, - была и радость и тревога: с одной стороны, Россия одержала Победу над злейшим врагом, с другой, - было осознание того, что предстоит война с коварным и опытным противником - Квантунской армией милитаристской Японии, готовой в любой момент совершить нападение на нашу страну".

9 августа 1945 года началась советско-японская война, война не на жизнь, а на смерть. С первых же дней Павлу Соболеву, бойцу 71-го стрелкового полка 27-ой стрелковой дивизии внутренних войск МГБ СССР 2-го Дальневосточного фронта, пришлось познать горечь утрат. 16 августа противник напал внезапно. Отделение понесло потери. Солдату Соболеву удалось залечь за ящик с батареями для питания радиостанции, это и спасло ему жизнь. Упорные бои шли до начала сентября 1945 года.

По случаю разгрома Квантунской армии в Харбине состоялся Парад, в котором торжественным маршем прошел и Павел Васильевич Соболев. В 1951 году свершилась мечта Павла Васильевича- он успешно окончил Казанское военно-политическое училище МВД СССР, а в 1962 году его жизнь навсегда оказалась связанной Томской областью, куда он был направлен на строительство крупного химического комбината в качестве начальника исправительно-трудового учреждения. Армейская закалка, трудолюбие и целеустремленность позволили Павлу Васильевичу преодолеть все трудности. Выйдя на заслуженный отдых, полковник в отставке Соболев – непревзойденный организатор военно-патриотических мероприятий с военнослужащими и гражданской молодежью. Активная жизненная позиция помогает 92-летнему ветерану бороться с возрастом и болезнями. Представители Северского соединения и Управления Росгвардии по Томской области от всей души поблагодарили Павла Васильевича за беседу и пожелали крепкого здоровья, которого ему очень не хватает, "чтобы, - со слезами проговорил Павел Васильевич, - еще хоть немного принести пользы подрастающему поколению".

ИСТОЧНИК KP.RU