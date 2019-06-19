2019-06-19T07:24:07+03:00
Здоровье

С начала года 11 томичей умерли от употребления наркотиков

Власти области намерены разработать программы поддержки врачей-наркологов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Главный врач наркодиспансера,считает. что нужно усилить работу на местах, ведь инциденты происходят в отдаленных районах.Главный врач наркодиспансера,считает. что нужно усилить работу на местах, ведь инциденты происходят в отдаленных районах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Проблемы профилактики наркомании обсудили на днях члены областной антинаркотической комиссии.

- В регионе не хватает квалифицированных кадров в наркологии. Мы создаем различные преференции для студентов-медиков, предоставляем целевые бюджетные места, однако в 2019 году продолжить обучение в ординатуре по этому направлению решил один человек, — сообщил главный врач Томского областного наркологического диспансера Дмитрий Абрамов.

Главный нарколог области считает, что изменить ситуацию могут региональные программы и социальные гарантии. Разработать такие механизмы заместитель губернатора по вопросам безопасности – зампредседателя областной антинаркотической комиссии Игорь Толстоносов поручил областному департаменту здравоохранения.

Также замгубернатора раскритиковал работу отдельных муниципальных антинарколтических комиссий, отметив безынициативную позицию глав районов в вопросах профилактики наркомании.

- В двух муниципалитетах уровень болезненности наркомании в 2018-м превысил среднеобластной показатель, однако число протоколов в отношении наркопотребителей там уменьшилось. Эти и другие примеры работы не способствует изменению наркоситуации в регионе в лучшую сторону, — сказал Игорь Толстоносов.

Отметим, что в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие немедицинского употребления наркотиков, за аналогичный период 2018-го — 12 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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