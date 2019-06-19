Опасный рецидивист вышел на свободу и убил томича

СЕГОДНЯ 07:12 2019-06-19T07:12:40+03:00

Все по классике: украл, выпил, в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Томске задержали рецидивиста, который только-только освободился из мест лишения свободы, как тут же убил человека.

Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Томской области.

Обвиняемый, 41-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и признанный особо опасным рецидивистом, вышел на свободу.

Это произошло 20 июля 2018 года. А в ночь на 27 июля он вновь совершил особо тяжкое преступление. Находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одной из многоэтажек на Иркутском тракте, он поругался с местным жителем. Когда тот выразился в его адрес нецензурной бранью, обвиняемый нанес ему множественные удары ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

При задержании рецидивист признался в совершении преступления. Суд вновь решил отправить его в тюрьму.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU