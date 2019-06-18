Как уберечь велосипед от воров – советы томских полицейских

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-18T12:43:35+03:00

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Томские полицейские дали несколько дельных советов, как избежать кражи велосипеда. С начала года поступило 78 заявлений о хищении. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 118 подобных обращений.

Сотрудники органов уточнили, что раскрываемость данных преступлений составляет порядка 35 процентов. Все зависит от района, от наличия системы видеонаблюдения на придомовой территории, от времени поступления заявления о происшествии. Помогают в раскрытии преступлений фотография велосипеда и наличие персонального номера. Именно яркое и четкое фото поможет найти велосипед.

- Парадокс в том, что процентов 40 пострадавших даже не удосуживаются навешивать на свои велосипеды замки. Хотя мы фиксируем случаи хищения и за счет перекусывания креплений,– отметил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Томской области и органами местного самоуправления регионального УМВД Олег Водянкин.

По его словам, подобные преступления совершаются, потому что люди недостаточно заботятся о сохранности своих вещей. Оставляют велосипеды в подъездах многоэтажных жилых домов без присмотра и даже не оборудуют средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU