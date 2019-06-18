Северчанин убил своего деда и его жену, чтобы завладеть их имуществом

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-18T11:31:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томской области мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы за тяжкое убийство. По информации Следственного комитета по Томской области 33-летний житель Северска 8 марта 2018 года совершил страшную расправу над стариками. Он пришел в гости к своему деду и его жене. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, и внук решил убить пенсионеров, чтобы завладеть их имуществом. Он нанес деду множественные удары руками, ногами и тупым твердым предметом по голове и телу, затем зашел в комнату, где находилась его парализованная жена, и задушил её. От полученных травм пенсионеры скончались на месте. После этого душегуб нашел деньги – 470 тысяч рублей, а также похитил их паспорта и другие важные документы погибших.

В суде обвиняемый не признал себя виновным. Однако областной суд счел достаточными собранные следствием доказательства и приговорил подсудимого к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU