2019-06-18T11:06:57+03:00
Здоровье

Лечение онкологии в Томской области вышло на новый уровень

Фонд ОМС направил на эти цели более 440 млн рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Лечение теперь доступнее и средств на него выделяется большеЛечение теперь доступнее и средств на него выделяется большеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году средняя стоимость законченного случая стационарного лечения онкозаболеваний выросла почти на 40 % и составила 95 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Увеличение финансирования направления в системе ОМС позволило расширить схемы лечения, в состав которых входят современные и высокоэффективные таргетные препараты. Всего в 2019 году по профилю «Онкология» предусмотрено 1,6 млрд рублей — это в полтора раза больше, чем в 2018-м.

- Это дает возможность обеспечить пациентов эффективными противоопухолевыми препаратами, а также применять дорогостоящие схемы комбинированной терапии, — пояснил директор территориального фонда ОМС Томской области Алексей Рудко.

Он уточнил, что онкопомощь доступна не только в специализированных медучреждениях региона, но и в крупных областных и федеральных медицинских центрах — Томской областной клинической больнице, Сибирском федеральном научно-клиническом центре Северска, Клиниках СибГМУ и Медицинском центре им. Жерлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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