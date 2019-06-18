2019-06-18T08:14:12+03:00
Общество

Специалисты областной администрации будут отвечать томичам в соцсетях

Первой темой станет ремонт дорог
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Пользователи могут получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.Пользователи могут получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Сегодня специалисты областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи и администрации Томска в течение дня будут отвечать в социальных сетях на вопросы о ремонте дорог.

Вопросы можно задать в группах:

Вконтакте

Одноклассники

Фейсбук

Инстаграм

С темы ремонта дорог стартует проект областного департамента информационной политики «Сейчас в сети», в рамках которого пользователи социальных сетей могут получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как уберечь велосипед от воров – советы томских полицейских
Северчанин убил своего деда и его жену, чтобы завладеть их имуществом
Лечение онкологии в Томской области вышло на новый уровень
Работа по принуждению: жителя Томской области заставили платить алименты
Житель Томской области спалил соседке беседку
Томич, пробежавший 3 улицы за супругой, пойдет под суд
Магия чисел: 30-летний студент оштрафован на 300 тыс за взятку в 30 тыс
Пьяный селянин на самодельной машине перевернулся у томской деревни
На Комсомольском проспекте в Томске установили ограничение скорости
В Томске два миллиардера подали отчеты в налоговую
Двойной праздник: в Томске прошел День двойняшек
В День молодежи на главной площадке Томска выступит группа «Марсель»
Молодежь Томска назвала своих любимых артистов
В Томском районе поймали женщину, которая незаконно продала сильнодействующее вещество
Жительница Томской области взяла в долг теплицу, бассейн и мангал
Мокрый понедельник: синоптики обещают весь день дожди в Томске
Чемпионат по оказанию первой помощи прошел в Томске на Новособорной
«Ответка за Рогозина»: Илон Маск пригрозил томским ученым рэп-баттлом
В исправительной колонии №2 Томска впервые совершен обряд венчания
Все тюнингованные тачки съехались на Лагерный сад в Томск
Новый микрорайон Томска представили голландские архитекторы