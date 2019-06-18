Специалисты областной администрации будут отвечать томичам в соцсетях

СЕГОДНЯ 08:14 2019-06-18T08:14:12+03:00

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Сегодня специалисты областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи и администрации Томска в течение дня будут отвечать в социальных сетях на вопросы о ремонте дорог.

Вопросы можно задать в группах:

Вконтакте

Одноклассники

Фейсбук

Инстаграм

С темы ремонта дорог стартует проект областного департамента информационной политики «Сейчас в сети», в рамках которого пользователи социальных сетей могут получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU