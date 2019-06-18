Специалисты областной администрации будут отвечать томичам в соцсетях
Первой темой станет ремонт дорог
Пользователи могут получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодня специалисты областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи и администрации Томска в течение дня будут отвечать в социальных сетях на вопросы о ремонте дорог.
Вопросы можно задать в группах:
С темы ремонта дорог стартует проект областного департамента информационной политики «Сейчас в сети», в рамках которого пользователи социальных сетей могут получить оперативные ответы на самые актуальные вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU