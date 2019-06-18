2019-06-18T07:37:07+03:00
Общество

Работа по принуждению: жителя Томской области заставили платить алименты

Сделать это пришлось через суд
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Должника привлекли к административной ответственности и назначили 50 часов обязательных работ.Должника привлекли к административной ответственности и назначили 50 часов обязательных работ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Парабели мужчина вернул долг на содержание детей после того, как отбыл административное наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области. Отца обязали выплачивать алименты двум бывшим женам, а в сумме это оказалось более 7 тысяч рублей ежемесячно.

После того, как он перестал перечислять деньги на детей, судебный пристав обратила взыскание на счета должника. Поначалу на нем средств не было, но вскоре пришла крупная сумма, которая автоматически была списана в счет погашения долга. Выяснилось, что гражданин устроился на вахту. Однако вскоре долг вновь был накоплен – в общей сложности он составил 110 тысяч рублей. Тогда должника привлекли к административной ответственности и назначили 50 часов обязательных работ. Гражданин поработал на благоустройстве районного центра, и оплатил долг в полном объеме. В свое оправдание должник пояснил, что работа носит сезонный характер: его труд востребован только в зимний период времени.

Чтобы задолженность не накапливалась в промежутках между вахтами, летом он намерен встать на учет в Центр занятости населения и оплачивать задолженность из социального пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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