Житель Томской области спалил соседке беседку
В дежурную часть полиции Колпашевского района поступило сообщение о возгорании деревянной беседки, расположенной рядом с жилым домом.
В ходе расследования оперативники нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 1975 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
По предварительной информации, подозреваемый решил отомстить своей соседке и поджег ее беседку возле дома. Причиненный ущерб оценили более, чем в 250 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Теперь поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU