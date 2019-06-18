Житель Томской области спалил соседке беседку

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-18T07:06:40+03:00

Ущерб оценили в 250 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Колпашевского района поступило сообщение о возгорании деревянной беседки, расположенной рядом с жилым домом.

В ходе расследования оперативники нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 1975 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

По предварительной информации, подозреваемый решил отомстить своей соседке и поджег ее беседку возле дома. Причиненный ущерб оценили более, чем в 250 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Теперь поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU