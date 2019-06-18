Томич, пробежавший 3 улицы за супругой, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 04:01 2019-06-18T04:01:37+03:00

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Житель Бакчарского района Томской области сядет на скамью подсудимых за то, что угрожал жестокой расправой своей гражданской жене. Чему нашлось немало свидетелей: 37-летний мужчина гонялся за женщиной с ножом по всему райцентру. Причиной конфликта стало то, что ранее она ушла от сожителя, забрав ребенка, и не хотела возвращаться обратно.

«По версии дознания в мае 2019 года женщина, чтобы забрать свои и детские вещи, пришла к обвиняемому, застав его за распитием спиртного. На просьбу сожительницы вернуть вещи обвиняемый ответил отказом и стал просить ее остаться. После того как женщина отказалась, обвиняемый взял на кухне нож и направился в ее сторону. Испугавшаяся сожительница стала убегать, однако обвиняемый преследовал ее, пробежав за ней по трем улицам», - сообщила прокуратура Томской области.

Догнав бывшую любимую, мужчина замахнулся на нее ножом, но не ударил. Свою вину в содеянном он признал. Дело рассмотрит мировой судья.

ИСТОЧНИК KP.RU