Пьяный селянин на самодельной машине перевернулся у томской деревни

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-17T17:10:46+03:00

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Авария с участием деревенского «кулибина» произошла на оной из проселочных дорог Томской области. Антигероем необычного ДТП стал 19-летний юноша, находившийся за рулем самодельного транспортного средства. Мало того, что парнишка ехал на «Антилопе-Гну» странного вида без регистрации, так еще водитель был изрядно пьян и не имел прав. Такая взрывная смесь опасных обстоятельств закономерно привела к драме в темное время суток.

«Девятнадцатилетний водитель, управляя самодельным транспортным средством, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части и опрокидывание», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области с уточнением, что ДТП произошло в воскресенье, 16 июня, около 23.00 у села Десятово Кожевниковского района.

К сожалению, в момент аварии в кабине с непутевым водителем находилась пассажирка. 48-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU