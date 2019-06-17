На Комсомольском проспекте в Томске установили ограничение скорости

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-17T12:15:50+03:00

Теперь по Комсомольскому не погоняешь с ветерком Фото: из открытых источников

Также там нанесена желтая разметка

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Чтобы снизить число ДТП на проспекте Комсомольском введено ограничение скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Теперь установлен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч). Согласно требованиям установленного дорожного знака, двигаться на данном участке дороги разрешено с максимальной скоростью, не превышающей 40 км/ч.

Подобные меры также предприняты на проспекте Ленина, на участке дороги от улицы Герцена до проспекта Кирова.

Ранее, на данном участке проспекта Комсомольского, нанесена экспериментальная дорожная разметка желтого цвета. Данная разметка применяется для разделения транспортных потоков противоположных направлений на участках дорог, имеющих 4 и более полос для движения в обоих направлениях. Согласно ПДД пересекать данную разметку запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU