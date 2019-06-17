2019-06-17T10:53:51+03:00
Экономика

В Томске два миллиардера подали отчеты в налоговую

Сумма оказалась впечатляющей – 21 миллион рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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По предварительным итогам, о своих доходах отчитались 1165 индивидуальных предпринимателейПо предварительным итогам, о своих доходах отчитались 1165 индивидуальных предпринимателейФото: Михаил ФРОЛОВ
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По итогам декларационной кампании в бюджет региона поступит почти 238 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Жители Томской области подали в налоговые инспекции более 67 тысяч деклараций по налогу на доходы — это на пять процентов больше, чем в 2018 году.

Что примечательно, два человека являются миллиардерами. Суммарный объем их налога на доходы составил 21 миллион рублей.

По предварительным итогам, о своих доходах отчитались 1165 индивидуальных предпринимателей, 136 адвокатов, 52 нотариуса, 35 глав крестьянско-фермерских хозяйств и 23 арбитражных управляющих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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