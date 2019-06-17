В Томске два миллиардера подали отчеты в налоговую
Сумма оказалась впечатляющей – 21 миллион рублей
По предварительным итогам, о своих доходах отчитались 1165 индивидуальных предпринимателейФото: Михаил ФРОЛОВ
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По итогам декларационной кампании в бюджет региона поступит почти 238 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УФНС.
Жители Томской области подали в налоговые инспекции более 67 тысяч деклараций по налогу на доходы — это на пять процентов больше, чем в 2018 году.
Что примечательно, два человека являются миллиардерами. Суммарный объем их налога на доходы составил 21 миллион рублей.
По предварительным итогам, о своих доходах отчитались 1165 индивидуальных предпринимателей, 136 адвокатов, 52 нотариуса, 35 глав крестьянско-фермерских хозяйств и 23 арбитражных управляющих.
ИСТОЧНИК KP.RU