В Томске два миллиардера подали отчеты в налоговую

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-17T10:53:51+03:00

По предварительным итогам, о своих доходах отчитались 1165 индивидуальных предпринимателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По итогам декларационной кампании в бюджет региона поступит почти 238 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Жители Томской области подали в налоговые инспекции более 67 тысяч деклараций по налогу на доходы — это на пять процентов больше, чем в 2018 году.

Что примечательно, два человека являются миллиардерами. Суммарный объем их налога на доходы составил 21 миллион рублей.

По предварительным итогам, о своих доходах отчитались 1165 индивидуальных предпринимателей, 136 адвокатов, 52 нотариуса, 35 глав крестьянско-фермерских хозяйств и 23 арбитражных управляющих.

ИСТОЧНИК KP.RU