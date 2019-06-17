Двойной праздник: в Томске прошел День двойняшек

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-17T09:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томске 16 июня впервые прошел большой городской праздник День двойняшек. Его организаторами выступили Сообщество Активных мам Томска "Клуб Стала мамой", Туристский Информационный Центр и администрация города Томска.

Несмотря на небольшой дождик событие получилось ярким и необычным. Около сцены на площади Новособорной гостей встречала фотозона-радуга с розовым единорогом. Все желающие могли сделать красочные фото и принять участие в розыгрыше призов в соцсетях. Неподалеку оказалась выставка с рисунками «Двойное счастье – это», далее расположились площадки с мастер-классами.

Самым зрелищным моментом стал парад двойняшек. Как отметила организатор события Юлия Васильковая, в нем приняло участие 70 пар двойняшек.

- У нас на празднике оказалось даже две пары близнецов, и обе разнополые: две дочки и два сыночка многодетной мамы Анны Кривды. Вообще, участники нас приятно удивили: все пришли такие красивые, нарядные, причем, не только дети. Самой взрослой паре - Шушариным Ольге и Наталье – 61 год.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

Самой большой семьей на празднике оказались Вершинины: семь детей, среди которых есть и двойняшки, и мама Антонина сейчас ждет восьмого. Кстати, победителями в конкурсе рисунков стали также близнецы - тройняшки Карповы Илья, Егор и Ульяна. Фишкой события стал концерт двойняшек, многие участники подготовили творческие номера, с которыми выступили на сцене и подарили настоящее. «двойное» шоу.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

Фото: Галина Пономарёва.

ИСТОЧНИК KP.RU