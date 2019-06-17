В День молодежи на главной площадке Томска выступит группа «Марсель»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-17T08:35:50+03:00

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В конце июня по традиции отмечается День молодежи. В этом году управление молодежной политики администрации города Томска решило, что праздник состоится 30 июня на площади Новособорной. В качестве хедлайнера события будет музколлектив «Марсель»

Группа «Марсель»:

• Взяла 7 Золотых граммофонов, премию RU.TV, Mуз-ТВ и MusicBox; • Подарила миру потрясающий альбом «Громче и ближе», строчки из которого помнит почти каждый; • Делала саундтреки ко второму сезону «Молодёжки»; • Сочиняла песни в коллабе с Бастой, Тимати, ST и Jah Khalib

ИСТОЧНИК KP.RU