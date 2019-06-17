Молодежь Томска назвала своих любимых артистов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-17T08:36:43+03:00

Больше половины опрошенных проголосовали за певца и героя телепроекта о любви

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Кумиры то и дело сменяют друг друга на музыкальном олимпе. Сегодня звезды одни, а завтра - совсем другие. В группе Вконтакте «Молодежь Томска» провели опрос с целью выяснить, кого хотят видеть студенты на праздничной сцене нашего города в День молодежи.

Почти половина опрошенных признались, что мечтают пойти на концерт Егора Крида. 18% проголосовали за Макса Коржа, и он по популярности на втором месте. 5 голосов получил исполнитель хита «Незабудка – твой любимый цветок» Тима Белорусских, 4 человека обожают творчество шляпников – группы «The Hatters», которая, кстати, в этом году была хедлайнером фестиваля «Грелкафест» в Шерегеше. Оказались и совсем необычные предложения: Верка Сердючка и Стас Михайлов. Всего проголосовало 189 пользователей сети.

Однако уже известна группа, которая выступит на площади Новособорной 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU