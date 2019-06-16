2019-06-16T10:07:47+03:00
Общество

В исправительной колонии №2 Томска впервые совершен обряд венчания

Один из заключенных обвенчался со своей супругой, женился на которой так же в ИК
Татьяна Щукина
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Александр и Юлия верят, что вместе преодолеют все невзгоды. Фото: 70.fsin.suАлександр и Юлия верят, что вместе преодолеют все невзгоды. Фото: 70.fsin.su
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Один из заключенных томской колонии №2 по имени Александр не только честно искупает перед обществом свою вину, но и вообще живет интересной жизнью. Находясь за колючей проволокой, он уже умудрился стать мужем, а недавно счастливые супруги даже обвенчались в храме, действующем на территории ИК.

«Александр и Юлия зарегистрировали свой брак в колонии полгода назад. Решив, что им необходимо укрепить свою семейную связь, они обратились с просьбой к настоятелю храма отцу Павлу, обвенчать их», — рассказала пресс-служба регионального УФСИН.

Венчание было совершено в православном храме во имя Царя-мученика Николая. По мнению помощника начальника управления по организации работы с верующими священника Томской епархии Ивана Усачева это большой шаг к ресоциализации осужденного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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