2019-06-15T16:45:02+03:00
Авто

Все тюнингованные тачки съехались на Лагерный сад в Томск

Автовладельцы «мерились» дизайном и мощностью звука
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Картинка на авто: ярко и узнаваемоКартинка на авто: ярко и узнаваемоФото: Instagram.com
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Сегодня, 15 июня, на нижней террасе Лагерного сада в 15-й раз прошел фестиваль автомобилей Tuning party. В этом году, по словам организаторов, в нем приняло участие порядка 100 автовладельцев, которые гордятся своими тачками и мотоциклами.

В рамках мероприятия также прошел чемпионат на самый мощный звук Db Drag racing & Bass race. При помощи специального прибора судьи замерили уровень звука. Самый громкий было слыхать даже у памятника в Лагерном саду.

Не все автомобили, которые участвовали в выставке – новые и навороченные. Зрители могли также увидеть и ретрокары: тюнингованные «Волги» и «Жигули». Со всеми транспортныеми средствами гости могли сфотографироваться, а в некоторых даже посидеть в салоне и рассмотреть, что внутри. Весь конкурс сопровождался развлекательной программой на сцене, конкурсами и розыгрышами.

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

/ Фото: Instagram.com

/Фото: Instagram.com

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

. Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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