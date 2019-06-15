Все тюнингованные тачки съехались на Лагерный сад в Томск

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-15T16:45:02+03:00

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Сегодня, 15 июня, на нижней террасе Лагерного сада в 15-й раз прошел фестиваль автомобилей Tuning party. В этом году, по словам организаторов, в нем приняло участие порядка 100 автовладельцев, которые гордятся своими тачками и мотоциклами.

В рамках мероприятия также прошел чемпионат на самый мощный звук Db Drag racing & Bass race. При помощи специального прибора судьи замерили уровень звука. Самый громкий было слыхать даже у памятника в Лагерном саду.

Не все автомобили, которые участвовали в выставке – новые и навороченные. Зрители могли также увидеть и ретрокары: тюнингованные «Волги» и «Жигули». Со всеми транспортныеми средствами гости могли сфотографироваться, а в некоторых даже посидеть в салоне и рассмотреть, что внутри. Весь конкурс сопровождался развлекательной программой на сцене, конкурсами и розыгрышами.

.Фото: Instagram.com

/Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

.Фото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU