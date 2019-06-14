2019-06-14T09:23:00+03:00
Туризм

Юные томичи побывали в лагере, где туризм, горный поход и дайвинг

20 школьников стали участниками туристско-краеведческой смены
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Детям интересно разбираться со снаряжением и проходить необычные маршрутыДетям интересно разбираться со снаряжением и проходить необычные маршрутыФото: из открытых источников
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Активные и любознательные ученики побывали на профильной смене «Детский туризм» на базе детского оздоровительного лагеря «Обская волна» в Шегарском районе.

Такое приключение организовали для двадцати школьников, участвующих в туристско-краеведческой деятельности. Так и познакомились ребята из Томска, Северска, Томского, Бакчарского и Чаинского районов.

Юные туристы увлеченно нарабатывали навыки пешеходного и горного маршрутов, ориентирования, учились оказывать первую помощь пострадавшим, а также стали участниками мастер-класса по погружению с аквалангом.

- Мы научились спасать тонущих в воде, а еще узнали, как вытащить круг при помощи спасательного конца Александрова, - поделились впечатлением дети.

Кроме активной деятельности для школьников проводили занятия, где рассказывали об истории, культурных и природных достопримечательностях Томской области.

Для участников смены была также организована разнообразная досуговая программа: игра «Лазертаг», викторина «Все и обо всем», театральная постановка исторического события «Джеймс Кук – первый турист», конкурс «Нарисуй карту местности», спортивные игры и многое другое.

Итоговым мероприятием стали соревнования «Полоса препятствий», где каждый из участников смог продемонстрировать полученные навыки юного туриста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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