Юные томичи побывали в лагере, где туризм, горный поход и дайвинг
Активные и любознательные ученики побывали на профильной смене «Детский туризм» на базе детского оздоровительного лагеря «Обская волна» в Шегарском районе.
Такое приключение организовали для двадцати школьников, участвующих в туристско-краеведческой деятельности. Так и познакомились ребята из Томска, Северска, Томского, Бакчарского и Чаинского районов.
Юные туристы увлеченно нарабатывали навыки пешеходного и горного маршрутов, ориентирования, учились оказывать первую помощь пострадавшим, а также стали участниками мастер-класса по погружению с аквалангом.
- Мы научились спасать тонущих в воде, а еще узнали, как вытащить круг при помощи спасательного конца Александрова, - поделились впечатлением дети.
Кроме активной деятельности для школьников проводили занятия, где рассказывали об истории, культурных и природных достопримечательностях Томской области.
Для участников смены была также организована разнообразная досуговая программа: игра «Лазертаг», викторина «Все и обо всем», театральная постановка исторического события «Джеймс Кук – первый турист», конкурс «Нарисуй карту местности», спортивные игры и многое другое.
Итоговым мероприятием стали соревнования «Полоса препятствий», где каждый из участников смог продемонстрировать полученные навыки юного туриста.
ИСТОЧНИК KP.RU