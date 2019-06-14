2019-06-14T07:58:30+03:00
Недвижимость

В Кулагинском сквере посадили елку, которую будут наряжать для томичей к Новому году

Дерево отлично вписалось парка
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Зимой елочка станет еще привлекательнееЗимой елочка станет еще привлекательнееФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Кулагинском сквере (пр. Фрунзе, 135) появилась елка. Ее высадили на круглой площадке, где стоят лавочки для отдыха. За лето дерево должно прижиться в новой почве, окрепнуть. А зимой елка будет служить не только украшением сквера, но и местом для проведения новогодних праздников. Зеленую красавицу можно будет наряжать игрушками и водить вокруг хоровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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