Борьба, лакомства и скачки: «Сабантуй» ждет томичей в Эуште в субботу
В субботу, 15 июня, с 12.00 до 16.00 на центральной площади деревни Эушта пройдет национальный татарский праздник «Сабантуй».
«После торжественного открытия и выступления почетных гостей состоится концертная программа мастеров искусств Республики Татарстан, творческих коллективов «Центра татарской культуры» и других культурных центров. В программе праздника также национальные спортивные игры и состязания. В 13.00 начнется борьба «Корэш», а 14.00 - конные скачки», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.
Как пояснил директор областного центра Татарской культуры Шамиль Хамитов, конные скачки на праздновании Сабантуя впервые были организованы в 2018 году, этот опыт понравился всем зрителям, его решено повторить.
«Также надеемся порадовать гостей национальной музыкой в живом исполнении», - сказал Хамитов, дополнив, что также на Сабантуе томичей ждут выставки–продажи сувениров и поделок, а также блюда национальной татарской кухни.
В воскресенье в это же время состоится праздник в деревне Черная речка.
ИСТОЧНИК KP.RU