Борьба, лакомства и скачки: «Сабантуй» ждет томичей в Эуште в субботу

СЕГОДНЯ 02:25 2019-06-14T02:25:01+03:00

Для гостей будет подготовлен концерт, спортивные игры и угощение

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В субботу, 15 июня, с 12.00 до 16.00 на центральной площади деревни Эушта пройдет национальный татарский праздник «Сабантуй».

«После торжественного открытия и выступления почетных гостей состоится концертная программа мастеров искусств Республики Татарстан, творческих коллективов «Центра татарской культуры» и других культурных центров. В программе праздника также национальные спортивные игры и состязания. В 13.00 начнется борьба «Корэш», а 14.00 - конные скачки», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Как пояснил директор областного центра Татарской культуры Шамиль Хамитов, конные скачки на праздновании Сабантуя впервые были организованы в 2018 году, этот опыт понравился всем зрителям, его решено повторить.

«Также надеемся порадовать гостей национальной музыкой в живом исполнении», - сказал Хамитов, дополнив, что также на Сабантуе томичей ждут выставки–продажи сувениров и поделок, а также блюда национальной татарской кухни.

В воскресенье в это же время состоится праздник в деревне Черная речка.

ИСТОЧНИК KP.RU