2019-06-13T13:18:42+03:00
Происшествия

Жителю Томской области грозит 10 лет за хранение конопли

Мужчина сам насобирал «урожай» возле одной из деревень
Татьяна Щукина
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Фото: УМВД по ТОФото: УМВД по ТО
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Томские полицейские сообщили о задержании 35-летнего мужчины, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Ранее житель города Томска к уголовной ответственности не привлекался, но, как говорится, попутала нелегкая: не смог пройти мимо привлекательных для себя растений…

«По предварительной информации, подозреваемый, находясь около села Зайцево Кожевниковского района, путем сбора верхушек и листьев дикорастущего растения рода конопля, приобрел вещество растительного происхождения постоянной общей массой более 150 грамм, которое хранил при себе», - пояснили стражи порядка.

В отношении ботаника-любителя возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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