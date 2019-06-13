2019-06-13T13:07:16+03:00
Происшествия

Водитель «Тойоты» сбил пенсионерку во дворе дома в Томске

ДТП произошло, когда мужчина сдавал назад
Татьяна Щукина
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Пожилая пострадавшая была доставлена в больницуПожилая пострадавшая была доставлена в больницуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором была травмирована пожилая женщина, произошло в Томске в День России. 64-летняя женщина была сбита иномаркой, когда та двигалась по двору задним ходом. Пресс-служба регионального УМВД уточнила, что ДТП случилось около 17:40 часов у дома по улице Сергея Лазо, 10.

«Автомобилем Toyota Levin под управлением 21-летнего водителя совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, автомобиль двигался задним ходом по дворовой территории», — сообщили в ведомстве.

По информации стражей порядка, пенсионерка с травмами была доставлена в лечебное учреждение.

Отметим, что днем ранее во дворе дома №2 на улице Куйбышева в Северске был сбит 6-летний ребенок. Ребенок попал под колеса автомобиля Toyota Corolla, за рулем которого находился 29-летний мужчина. Мальчик был госпитализирован в одну из больниц областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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