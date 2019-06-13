Маршрутки начали возить на Сенную Курью в Томске
Автобус №4 перешел на летний режим работы
На пляже каждое лето собирается огромное количество горожанФото: из открытых источников
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Со вчерашнего дня, 12 июня, горожане смогут добраться к городскому пляжу на маршрутке. Так, автобус будет следовать по маршруту Сосновый бор/"Кольцевая по Мюнниха" – Московский тракт – Сенная Курья – СНТ "Левобережье".
До Сенной Курьи автобусы маршрута №4 будут курсировать ежедневно от остановки "Кольцевая по Мюнниха" с 10.00 до 19.30 с интервалом 5-10 минут, от Сенной Курьи – с 10.30 до 20.00 также с интервалом 5-10 минут.
Напомним, что впервые до Курьи автобус запустили в июне 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU