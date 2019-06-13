Маршрутки начали возить на Сенную Курью в Томске

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-13T13:01:14+03:00

На пляже каждое лето собирается огромное количество горожан Фото: из открытых источников

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Со вчерашнего дня, 12 июня, горожане смогут добраться к городскому пляжу на маршрутке. Так, автобус будет следовать по маршруту Сосновый бор/"Кольцевая по Мюнниха" – Московский тракт – Сенная Курья – СНТ "Левобережье".

До Сенной Курьи автобусы маршрута №4 будут курсировать ежедневно от остановки "Кольцевая по Мюнниха" с 10.00 до 19.30 с интервалом 5-10 минут, от Сенной Курьи – с 10.30 до 20.00 также с интервалом 5-10 минут.

Напомним, что впервые до Курьи автобус запустили в июне 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU