2019-06-13T12:39:35+03:00
Общество

День двойняшек в Томске перенесли на 16 июня

Томичи еще могут принять участие и выиграть призы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сестры-близняшки из США родили своих детишек в один день. Бывает же такое!Сестры-близняшки из США родили своих детишек в один день. Бывает же такое!Фото: с личной страницы в Instagram
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Новый необычный праздник День двойняшек, который должен был состояться две недели назад, перенесен на это воскресенье. Тогда мероприятие пришлось отменить из-за плохой погоды, штормового предупреждения.

Все двойняшки и тройняшки соберутся на Новособорной площади в 17:00. Будет парад близнецов, а также развлекательная программа. На празднике будут подведены итоги конкурса рисунков на тему «Двойное счастье это...», конкурса творческих номеров, а также конкурса на самую большую семью, в которой есть двойняшки. Свои заявки на участие можно направить на почту clubmam_tomsk@mail.ru и по телефону 8 906 950 1239.

Для участия в конкурсе рисунков достаточно выложить свою работу у себя на страничке в Инстаграм с подписью «Участвую в конкурсе @clubmam_tomsk в честь «Дня Двойняшек» с хэштегом #ДеньДвойняшек2019Томск

ИСТОЧНИК KP.RU

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