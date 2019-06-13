День двойняшек в Томске перенесли на 16 июня

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-13T12:39:35+03:00

Сестры-близняшки из США родили своих детишек в один день. Бывает же такое! Фото: с личной страницы в Instagram

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Новый необычный праздник День двойняшек, который должен был состояться две недели назад, перенесен на это воскресенье. Тогда мероприятие пришлось отменить из-за плохой погоды, штормового предупреждения.

Все двойняшки и тройняшки соберутся на Новособорной площади в 17:00. Будет парад близнецов, а также развлекательная программа. На празднике будут подведены итоги конкурса рисунков на тему «Двойное счастье это...», конкурса творческих номеров, а также конкурса на самую большую семью, в которой есть двойняшки. Свои заявки на участие можно направить на почту clubmam_tomsk@mail.ru и по телефону 8 906 950 1239.

Для участия в конкурсе рисунков достаточно выложить свою работу у себя на страничке в Инстаграм с подписью «Участвую в конкурсе @clubmam_tomsk в честь «Дня Двойняшек» с хэштегом #ДеньДвойняшек2019Томск

ИСТОЧНИК KP.RU