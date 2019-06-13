Объявлен конкурс на лучший проект томского студенческого кампуса

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-13T10:02:53+03:00

В кампусе будут спортивные объекты и общественные пространства Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

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Сегодня, открывая Архитектурный форум, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о своем решении провести международный конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию строящегося в Томске студенческого кампуса.

- Томск – это официальная студенческая столица страны. В мировом рейтинге QS Томск входит в сотню лучших городов мира для студентов. Сегодня у нас учатся студенты из 79 стран и 78 регионов России. Поэтому перед нашими архитекторами и градостроителями стоит непростая задача: как, сохранив уникальные памятники архитектуры, создать новую современную среду, комфортную для всех поколений и в первую очередь для молодежи, – поставил задачу глава региона.

Как сообщалось ранее, в Томске построят студенческий кампус на 20 тысяч мест. Помимо корпусов общежитий в кампусе будут спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Место городка – левобережье Томи, напротив главных томских университетов.

В планах – строительство вантового пешеходного моста, который будет совсем рядом с коммунальным.

Губернатор добавил, что победит тот проект, который выберет и экспертное сообщество, и сама молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU