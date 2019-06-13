11% томичей признались, что никогда не занимались спортом

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-13T09:39:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Служба исследовании HeadHunter совместно с Всероссийским Физкультурно Спортивным Обществом «Трудовые Резервы» выяснила, занимаются ли соискатели Томска спортом, и что для этого предпринимают их компании.

Так, только 11% томичей занимаются спортом каждый день. Примерно столько же — не занимается спортом вообще. Причем, существуют целые компании, которые состоят сплошь из таких сотрудников. По утверждению 9% респондентов, в их коллективе никто не занимается спортом. Компаний, которые состоят только из любителей заниматься спортом, оказалось совсем мало — всего 2% из ответивших работают в таком окружении. Подавляющее большинство, 60% опрошенных, оценивают число своих коллег, занимающихся спортом, ниже среднего — на 2 из 5 (где 1 — никто не занимается спортом, а 5 — все занимаются спортом).

Также исследование приводит весьма красноречивые данные о состоянии популяризации спорта среди сотрудников со стороны своих работодателей. Ими легко объясняются приведенные выше цифры.

Так как у 54% соискателей в компаниях ничего не делается для того, чтобы они больше занимались спортом. Лишь в 23% случаев внутри компаний проводятся спортивные мероприятия, ещё в 22% сотрудникам предоставляются скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. У 4% соискателей̆ на рабочих местах проходит зарядка в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU