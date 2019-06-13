В Томске у хозяина двух гостиниц оказался миллионный долг по алиментам
Судебные приставы добились получения более миллиона рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-служба УФССП России по Томской области.
По решению суда томич должен был ежемесячно перечислять 10 тысяч рублей на содержание ребенка, однако, не делал этого и накопил солидный долг за 10 лет.
Когда его бывшая супруга обратилась в суд, то сумма задолженности составила 1 млн 51 тысячу рублей (10 606 рублей ежемесячно).
Официально единственным доходом должника была пенсия. Тогда приставы решили арестовать имущество неплательщика. В Томске у мужчины было несколько квартир, переоборудованных в две гостиницы. Тем более, в Росреестре был наложен запрет на перерегистрацию этой недвижимости. Фактически гражданин не мог не продать, не передать имущество.
После того, как пристав наложила арест на одну из гостиниц, дело сдвинулось с мертвой точки. Кстати, задолженность к этому времени увеличилась до 1 млн. 300 тыс. рублей. Алиментщику ничего не оставалось, как выплатить положенное в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU