В Томске у хозяина двух гостиниц оказался миллионный долг по алиментам

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-13T08:36:12+03:00

Мужчина заплатил, только когда арестовали одну из них

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Судебные приставы добились получения более миллиона рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-служба УФССП России по Томской области.

По решению суда томич должен был ежемесячно перечислять 10 тысяч рублей на содержание ребенка, однако, не делал этого и накопил солидный долг за 10 лет.

Когда его бывшая супруга обратилась в суд, то сумма задолженности составила 1 млн 51 тысячу рублей (10 606 рублей ежемесячно).

Официально единственным доходом должника была пенсия. Тогда приставы решили арестовать имущество неплательщика. В Томске у мужчины было несколько квартир, переоборудованных в две гостиницы. Тем более, в Росреестре был наложен запрет на перерегистрацию этой недвижимости. Фактически гражданин не мог не продать, не передать имущество.

После того, как пристав наложила арест на одну из гостиниц, дело сдвинулось с мертвой точки. Кстати, задолженность к этому времени увеличилась до 1 млн. 300 тыс. рублей. Алиментщику ничего не оставалось, как выплатить положенное в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU